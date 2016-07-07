Рига, 7 июля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. До конца лета в Латвию планирует нанести визит вице-президент США Джо Байден, сообщает LETA.

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Как уточнил советник президента Латвии по связям с прессой Янис Сикснис, о своем намерении посетить Латвию Байден информировал президента страны Раймонда Вейониса во время телефонного разговора в среду, 6 июня. Во время визита в Ригу у вице-президента США предусмотрена встреча с президентами всех трех Прибалтийских стран.

Сикснис также сообщил, что во время телефонного разговора Вейонис и Байден обсудили предстоящий на этой неделе саммит НАТО, на котором планируется принять решения об усилении присутствия сил альянса на восточном фланге.

«Военное присутствие США в регионе способствовало все большему вкладу и других союзников. Благодаря этому в Варшаве планируется принять решение о размещении многонациональных батальонов НАТО в странах Прибалтики и Польше», — в ходе состоявшегося разговора сказал Раймонд Вейонис.

В свою очередь Байден заверил президента в том, что на Латвию распространяются гарантии безопасности 5-й статьи договора НАТО. Вице-президент отметил, что существенное увеличение присутствия сил США в Восточной Европе значительно усилит оборону стран Прибалтики и повысит потенциал сдерживания НАТО.

Ранее официальные лица Латвии встречались с Байденом в рамках зарубежных визитов. В 2014 году Байден посетил Литву. В 2011 году занимавший на тот момент должность президента Латвии Валдис Затлерс в Вашингтоне вручил Байдену орден Трех звезд II степени.

Напомним, предполагается, что во время саммита НАТО в Варшаве в июле 2016 года будет принято решение, согласно которому на территории стран Прибалтики и Польши будет постоянно дислоцировано четыре подразделения численностью до батальона. Страны, которые готовы принять участие в этой системе, будут самостоятельно обеспечивать ротацию солдат.

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