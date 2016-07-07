Вашингтон, 7 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Американские нейробиологи из Мичиганского университета выяснили, что употребление марихуаны подавляет систему вознаграждения в головном мозге человека, сообщает EurekAlert!

Эдвард Мунк. Разрыв

В результате длительного употребления марихуаны человек лишается способности испытывать радость от успехов и достижений.

Ученые исследовали 108 человек 20-летнего возраста, регулярно употребляющих марихуану. В ходе эксперимента их мозг сканировался методом функциональной магнитно-резонансной томографии. Перед добровольцами поставили задачу нажимать кнопку при появлении на экране определенного изображения. За успешное выполнение задания испытуемым обещали денежное вознаграждение.

Исследователи в ходе эксперимента наблюдали за прилежащим ядром, областью мозга, являющейся частью центра удовольствия. Когда нормальный человек выполняет задачу и предвкушает получение награды, нейроны прилежащего ядра обычно активизируются, благодаря нейромедиатору дофамина. Чем сильнее дофаминовая реакция, тем большее удовольствие и радость испытывает человек.

Результаты исследования курящих марихуану людей показали слабое выражение дофаминовой реакции.

Стоит отметить, что ранние исследования в этой области показали, что употребление психотропного вещества начинает ассоциироваться с ощущениями удовольствия и радости, а впоследствии приводит к неспособности человека испытывать радость и удовольствие без употребления психотропных веществ. Возможно, именно этим обусловлены трудности отказа от употребления наркотиков.