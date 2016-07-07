Рига, 7 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Из 60 беженцев, которым были прочитаны лекции о возможностях работы в Латвии, в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) зарегистрировались 12, при этом трое из них заявили, что у них нет мотивации найти постоянную работу, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как рассказала руководитель ГАЗ Инесе Калване, один из 12 беженцев нашел постоянное место работы в обслуживающей сфере, а шесть проходят обучение латышскому языку, планируя сдать экзамен на уровень A, который необходим для работы в Латвии. Калване добавила, что на данный момент именно незнание госязыка является главным препятствием в поиске работы для беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия не готова к приему беженцев, так как государство не в состоянии реально помочь мигрантам в интеграции, трудоустройстве и обеспечении жильем. И несмотря на то, что многие общественные организации заявляют о готовности решать проблемы беженцев, на самом деле они слабо понимают весь спектр проблем.

Напомним, 5 февраля 2016 года из Греции в Латвию были доставлены первые беженцы в соответствии с программой ЕС по перемещению ищущих убежища лиц. В общей сложности Латвия в рамках программы перемещения беженцев за два года обязалась принять 531 человека: большинство из стран Евросоюза — Греции и Италии и еще 50 человек из третьих стран.

Читайте также: Еврокомиссия приготовила для Латвии более 4600 беженцев в год