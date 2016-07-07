Москва, 7 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Москве в результате ДТП с участием грузовика 7 июля было заблокировано движение по внешней стороне МКАД, сообщает пресс-служба УГИБДД РФ по городу.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

Инцидент произошел в районе 89-км на внешней стороне МКАД. Около 10:00 мск возле съезда на Осташковское шоссе опрокинулся грузовик, из него на дорогу высыпался товар.

Движение по внешней стороне оказалось временно заблокировано. Восстановить его удалось после того, как машину подняли буксировочным тросом. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.