Верхняя Салда, Свердловская область, 7 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Свердловской области депутаты комитета регионального законодательного собрания по промышленной политике и предпринимательству рекомендовали правительству Свердловской области предусмотреть финансирование ОЭЗ «Титановая долина» в объеме 699 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании особой экономической зоны корреспонденту ИА REGNUM.

Полина Мудрова/pravdaurfo. ru «Титановая долина»

На заседании профильного комитета депутаты признали итоги работы управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина» удовлетворительными. Принятое по итогам заседания решение председатель комитета Альберт Абзалов направил председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру. Депутаты рекомендовали при формировании бюджета на 2017 год выделить 429,5 миллионов рублей и в плановый период 2018 года выделить 269,5 миллионов рублей.

В пресс-службе ОАО ОЭЗ «Титановая долина» уточнили, что планируется ввести в эксплуатацию 18, в том числе всех основных объектов инженерной инфраструктуры. В настоящее время ведется строительство таможенного комплекса, котельной, внутриплощадочных дорог, дорожного въезда, парковки. На текущий момент в особой экономической зоне работают восемь резидентов.

Депутат Законодательного собрания Андрей Альшевских пояснил, что средства были выделены на реализацию второй очереди проекта. По его словам, те цели, которые были поставлены на реализацию первой очереди проекта, не выполнены.

«На данный период мы видим невыполнение контрольных показателей заявленных на 2016 год. Изначально ожидалось, что на первой очереди проекта будет создано более 3600 рабочих мест, потом это число сократили до 1800. В итоге реально в этом году будет создано около 140 рабочих мест», — сообщил депутат.

Андрей Альшевских уверен, что вторая очередь проекта, якорным резидентом которого может стать УГМК, будет успешнее, прибыльнее и эффективнее, так как делается под конкретное предприятие, которое дорожит своим имиджем. Так же он отметил, что реализация второй очереди проекта может сгладить все неудачи первой. «Но это не значит, что мы должны закрыть глаза на те безобразия, которые произошли при реализации первой очереди», — заявил депутат.

Отметим, в настоящее время на развитие промышленно-производственной ОЭЗ «Титановая долина» выделено из федерального и регионального бюджета чуть менее 2,8 миллиардов рублей. Инвестиционный проект реализуется на территории площадью 721,4 гектар Верхнесалдинского городского округа.