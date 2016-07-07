Таллин, 7 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Вокруг поездки участников международного музыкального фестиваля «Нарген» на остров Найссаар (северная Эстония) разгорелся скандал: выясняется, что 3 июля катер EVA-019 Департамента водных путей Министерства экономики и коммуникаций Эстонии использовали как «водное такси» для перевозки участников и грузов. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает эстонское издание Postimees, добавив, что по итогам событий Департамент выставил счет организатору фестиваля фонду Lootsi Koda при Министерстве культуры Эстонии на 300 евро (плюс НСО 20% и портовые сборы) за оказанную услугу.

skeeze Катер

Двусмысленность ситуации объясняется тем, что летом между Таллином и островом Найссаар курсирует коммерческое пассажирское судно Monica, но фонд Lootsi Koda обратился в Министерство культуры с просьбой прислать другой водный транспорт.Представители Минкульта решили вопрос не в коммерческих структурах, а в Департаменте водных путей, который и организовал перевозку на служебном транспорте.

Департамент водных путей объясняет свое решение тем, что в воскресный день катер EVA-019 был свободен от выполнения служебных задач, кроме того, услуга будет оплачена. По словам представителей ведомства, в этом году департамент впервые оказывает фестивалю подобного рода услуги, но опыт такого сотрудничество у департамента был. Например, департамент оказывал содействие организаторам фестиваля «Нарген» в 2007 году. Департамента водных путей утверждает, что доставка участников фестиваля на остров Найссаар была организована в соответствии со статьей 18-й Закона об административном сотрудничестве государственных ведомств Эстонии.