Салехард, 7 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Жители ЯНАО из-за непогашенных долгов всё чаще вынуждены расставаться с собственным имуществом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по ЯНАО.

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Окружным судебными приставами — исполнителями за 5 месяцев 2016 года было произведено 63 ареста имущества, находящегося в залоге, на общую сумму 237 млн 122 тыс. рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года — 18 арестов на сумму 41 млн. 887 тыс. рублей, то есть общее количество арестов увеличилось в 3,5 раза, а сумма арестованного имущества — в 5,7 раза.

В отчетном периоде 2016 года передано на реализацию заложенного имущества на сумму 90 млн. 542 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года — на сумму 34 млн. 815 тыс. рублей. Таким образом, размер указанных денежных средств увеличился в 2,6 раза, говорят ямальские приставы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Объединенном Кредитном Бюро, за первый квартал этого года ЯНАО стал регионом с самым высоким ростом объема просроченной задолженности — рост на 73% с начала года.

Генеральный директор Объединенного Кредитное Бюро Даниэль Зеленский поясняет, что прирост идет в основном за счет «плохих» долгов, на чью долю приходится более 95% всей просроченной задолженности.

«К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания «плохих» долгов или продажи портфелей коллекторам, — говорит он. — При этом высокие темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются даже в экономически-благополучных регионах с высоким уровнем дохода и умеренной кредитной нагрузкой населения».