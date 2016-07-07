Набережные Челны, Татарстан, 7 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Набережных Челнах допрошен первый подозреваемый по делу о гибели 10-летнего ребенка в трубе насосной станции. Им стал заместитель председателя садового общества «Прибрежный» по техническим вопросам и водообеспечению, сообщает 7 июля следсвтенное управление СК РФ по Татарии.

Допрос перебежчика. Около 1901

54-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. По мнению следователей, контроль безопасности при проведении работ по водообеспечению является его профессиональной обязанностью. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Трагедия произошла 5 июля на искусственном водоеме в садовом обществе «Прибрежный» Тукаевского района. 10-летний мальчик приехал вместе с родителями на дачу из Набережных Челнов и решил искупаться, пока родители работали на участке.

В какой-то момент его затянуло под воду, он попал в трубу насоса и погиб. Как было установлено, водоем предназначался для накопления воды, поступающей на дачные участки. При этом трубы насоса не были перекрыты решетками. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело.