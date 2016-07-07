МИД РФ: «Мы видим всё, что делает НАТО»
Ялта, Крым, 7 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Россия остаётся в пределах своей территории, тогда как НАТО окружает российскую территорию всё плотнее. Об этом 7 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы следим за всем, что предпринимает НАТО. Никакой настоящей угрозы от России странам НАТО нет. Есть внутренние задачи страны, связанные с модернизацией армии и учениями. Но это происходит на нашей территории, мы не расширяем свой контингент за рубежом. Мы остаёмся в пределах своей территории, а они окружают нас всё плотнее», — сказала Захарова.
По её словам, сейчас перед миром и Европой стоят очень конкретные вопросы безопасности. Они не покрываются активностью НАТО у российских границ — это рост терроризма, ситуация на Ближнем Востоке. Мы предложили работать вместе, и мы хотим, чтобы борьба была правовой, а не только конкретной. Всё было проигнорировано. Но время шло, и мы видим, что постепенно США в своей государственной ипостаси начинают взаимодействие по военной линии. Но чем дальше развивается ситуация в регионе, тем больше мы видим необходимость по военному сотрудничеству».
Она вновь призвала обсудить «угрозы» от России на уровне контактов: «Мы видим всё, что делает НАТО. Мы отвечаем, но при этом это не наш выбор. Если у вас есть ощущение, что Россия чем-то угрожает — скажите, если существующих форматов недостаточно. У нас есть постпредство в Брюсселе, которое, несмотря на ограничения контактов, тоже готова воспринимать информацию. Если это глобальный выбор в сторону наращивания вооружения, мы это без ответа не оставим, но это не наш выбор».
Напомним, 8 июля в Варшаве будет дан старт саммиту НАТО. Ожидается, что на саммите будет принято решение об усилении военного присутствия альянса в Восточной Европе.