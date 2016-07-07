Ялта, Крым, 7 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Россия остаётся в пределах своей территории, тогда как НАТО окружает российскую территорию всё плотнее. Об этом 7 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы следим за всем, что предпринимает НАТО. Никакой настоящей угрозы от России странам НАТО нет. Есть внутренние задачи страны, связанные с модернизацией армии и учениями. Но это происходит на нашей территории, мы не расширяем свой контингент за рубежом. Мы остаёмся в пределах своей территории, а они окружают нас всё плотнее», — сказала Захарова.

По её словам, сейчас перед миром и Европой стоят очень конкретные вопросы безопасности. Они не покрываются активностью НАТО у российских границ — это рост терроризма, ситуация на Ближнем Востоке. Мы предложили работать вместе, и мы хотим, чтобы борьба была правовой, а не только конкретной. Всё было проигнорировано. Но время шло, и мы видим, что постепенно США в своей государственной ипостаси начинают взаимодействие по военной линии. Но чем дальше развивается ситуация в регионе, тем больше мы видим необходимость по военному сотрудничеству».

Она вновь призвала обсудить «угрозы» от России на уровне контактов: «Мы видим всё, что делает НАТО. Мы отвечаем, но при этом это не наш выбор. Если у вас есть ощущение, что Россия чем-то угрожает — скажите, если существующих форматов недостаточно. У нас есть постпредство в Брюсселе, которое, несмотря на ограничения контактов, тоже готова воспринимать информацию. Если это глобальный выбор в сторону наращивания вооружения, мы это без ответа не оставим, но это не наш выбор».

Напомним, 8 июля в Варшаве будет дан старт саммиту НАТО. Ожидается, что на саммите будет принято решение об усилении военного присутствия альянса в Восточной Европе.