Москва, 7 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Снижение запасов нефти в США обусловлено сезоном отпусков, но увеличение спроса на топливо не приведет к росту цен на нефть выше 53 долларов за баррель. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 7 июля аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, комментируя рост цен на нефть марки Brent до 49,04 долларов за баррель.

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«Нефть марки Brent в последнее время застряла в диапазоне 47 — 53 доллара за баррель. Данные по коммерческим запасам нефти в США оказывают энергоносителю лишь краткосрочную поддержку. Сейчас их снижение в высокой степени обусловлено разгаром сезона отпусков в Штатах, когда традиционно возрастает спрос на автомобильное топливо. Но этого вряд ли будет достаточно для того, чтобы Brent вырвалась за пределы установившегося диапазона», — отмечает она.

По мнению эксперта, динамика цен на «черное золото» в высокой степени обусловлена соотношением спроса и предложения на мировом рынке. «В последние 4 месяца избыток предложения на мировом рынке постепенно сокращался. Если тенденция продолжится, то и цены на нефть могут и далее предпринимать попытки к росту. В противном же случае, не исключено тестирование нижней границы установившегося диапазона, то есть 47 долларов за баррель», — полагает Рогова.

На текущем этапе предварительно заложенная в федеральный бюджет РФ на 2017−2019 годы цена в 40 долларов за баррель выглядят «достаточно реалистично», считает аналитик. «Если в США будет активно возобновляться бурение, а страны ОПЕК продолжат наращивать добычу, что приведет к росту предложения, то это снова вернет на повестку дня увеличение дисбаланса на мировом рынке», — подчеркнула она.

Одним из факторов такого дисбаланса можно назвать тему Brexit, указывает Рогова. «Пока еще не до конца понятно, каким образом проявят себя последствия Brexit — насколько безболезненным будет выход Великобритании из ЕС. И первые оценки можно будет делать только после того, как начнет появляться макростатистика, датируемая «после» 23 июня, то есть данными за 3 квартал 2016 года», — поясняет она. Тогда может стать понятно, как будет меняться спрос и, следовательно, что будет с ценами на нефть, считает Рогова.

Мировые цены на нефть снова начали расти на фоне обнародования статистики по запасам нефти в США Американского института нефти (API), свидетельствуют данные The ICE Futures Europe. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 49,04 долларов за баррель. При этом запасы бензина в США сократились на 3,5 млн баррелей. Ранее стало известно, что Минфин РФ планирует заложить в бюджет на 2017−2019 годы прогнозную стоимость нефти 40 долларов за баррель.