Барнаул, 7 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Вслед за Рубцовском, «плавающую» оплату за проезд в общественном транспорте вводят и в Барнауле. Как поясняет сегодня, 7 июля, пресс-центр городской мэрии, разделение на регулируемые и нерегулируемые тарифы в общественном транспорте связано с вступлением в силу федерального закона.

Общественный транспорт в Барнауле

«К регулируемым относят перевозки, финансируемые из городского или краевого бюджетов. В Барнауле это пригородные, садоводческие маршруты, городские маршруты, обслуживаемые автобусами большого и среднего класса, маршруты электротранспорта. На нерегулируемые тарифы переводят маршруты, работающие без предоставления льгот на проезд. В столице Алтайского края к ним относятся маршрутные такси», — пояснили в барнаульской мэрии.

Первыми на нерегулируемым тарифы перешли автобусы малой вместимости маршрута №34, но в этом случае оплата осталась на прежнем уровне — 17 рублей. А вот стоимость проезда в транспорте маршрута №117 с сегодняшнего дня увеличилась с 25,5 до 30 рублей. У льготных пассажиров остается право на бесплатный проезд.

Возить пассажиров по регулируемым тарифам в Барнауле будут автобусы большой вместимости (375 единиц) и электротранспорт (188 единиц).

«Необходимо отметить, что большинство маршрутов, которые перейдут на нерегулируемые тарифы, дублируются схемами маршрутов, стоимость проезда на которых устанавливается органом власти. Предполагается, что это послужит сдерживающим фактором при самостоятельном установлении перевозчиком стоимости проезда», — поясняют в барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рубцовске плавающую оплату за проезд ввели еще в начале апреля 2016 года и почти сразу возникло недовольство: одна и та же маршрутка в течение дня меняла стоимость проезда в пределах нескольких рублей. «Кондуктор снижает цену билета по своему усмотрению, до 16 или 15 рублей. А когда автобус полный, то просит платить 17. И так несколько раз в день», — отмечалось в телепроекте «Вести-Алтай».

Между тем, транспортные предприятия считают эту практику нормальной, их руководители говорят — всё в рамках закона.