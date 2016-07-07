Москва, 7 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Не стоит ожидать значительного роста цен на нефть в ближайшее время, но у России есть основания для умеренного оптимизма. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 июля начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя рост цен на нефть марки Brent до 49,04 долларов за баррель.

U.S. Geological Survey Department of the Interior/USGS Добыча сланцевой нефти

«Цена на нефть уже давно колеблется на уровне около 50 долларов за баррель, достаточно длительное время, в принципе, ситуация достаточно противоречивая — запасы действительно сокращаются, но текущие уровни цен уже привлекательные для сланцевых производителей: уже сейчас, при этих ценах, сланцевые производители будут наращивать добычу ресурсов», — отметил он.

По мнению Суверова, цена на нефть в районе 50 долларов за баррель является «равновесной» ценой в настоящий момент. «Дальше уже надо смотреть статистику не только по запасам, но и по количеству буровых вышек. Также на нефтяные цены будет влиять монетарная политика США — она, по прогнозам, пока что будет достаточно мягкой», — пояснил эксперт.

По прогнозу аналитика, нефтяные цены останутся в районе 50 долларов за баррель «ближайший месяц или два».

«Вряд ли стоит ожидать от нефти какого-то большого роста цен, но и 40 долларов, которые Минфин планирует заложить в проект бюджета — это достаточно консервативный прогноз: есть основания считать, что цена будет по факту выше. У нас есть основания для умеренного оптимизма», — сказал Суверов.

О более серьезном росте цен говорить пока что сложно, полагает эксперт. «Если цена на нефть и дальше будет расти, то вернутся на рынок сланцевые компании, а это будет оказывать давление на цены», — указал он.

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне статистики по запасам нефти в США Американского института нефти (API), свидетельствуют данные The ICE Futures Europe. Сентябрьские фьючерсы марки Brent выросли до 49,04 долларов за баррель. По данным API, запасы бензина в США сократились на 3,5 млн баррелей. Ранее стало известно, что Минфин РФ планирует заложить в бюджет на 2017−2019 годы прогнозную стоимость нефти в 40 долларов за баррель.