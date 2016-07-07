Донецк, 7 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. 6 июля в Донбассе боевые действия шли на всех основных участках фронта — на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях.

AlexVan Боевой танк

Данную информацию 7 июля подтверждают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по данным силовика ДНР, за прошедшую ночь подразделения ВСУ выпустили по позициям армии ДНР более 100 мин калибра 82 и 120 мм.

«В период с 18:00 до 02:20 украинская сторона обстреливала окрестности «Вольво-Центра», Спартак, поселок Трудовские, поселки Широкая Балка и Зайцево (под Горловкой), Васильевку и окрестности Ясиноватой, села Новоласпа и Белая Каменка Тельмановского района, а также Коминтерново и Саханка Новоазовского района. Всего по этим населенным пунктам с позиций противника было выпущено 105 мин калибрами 82 и 120 мм», — рассказал ДАН источник.

По его словам, в Зайцево в результате ведения боевых действий получили повреждения не менее 30 домов. При этом в пос. Трудовские на окраине Донецка был уничтожен один дом, также ранения получил один житель.

«В результате обстрела по адресу Летчиков, 49 мужчина получил ранения. Ранения несерьезные, пострадавший от госпитализации отказался», — сказал глава Петровской райадминистрации Донецка Максим Жуковский.

В то же время на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ЛНР в селах Калиновка, Калиново, Санжаровка, Логвиново, Лозовое. При этом украинские силовики вели огонь с применением минометов калибра 82 мм, СПГ, АГС и вооружения БМП-1. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 7 июля на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 57 раз нарушили режим прекращения огня.

«Из них 30 — на Донецком, 16 — на Мариупольском и 11 — на Луганском направлениях», — уточнил Сушинский. Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР из 120-мм минометов вели огонь по позициям ВСУ в Троицком, Новоселовке Второй и Авдеевке, а под огнем 82-мм минометов оказались украинские бойцы в Верхнеторецком, Авдеевке и Новгородском.

«На Мариупольском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 152-мм артиллерии враг обстрелял Лебединское, а по Широкино применил 120‑ и 82-мм минометы», — сказал Сушинский. При этом в районе Новогригорьевки ВС ДНР применяли вооружение БМП и ПТУР.

Майор ВСУ также проинформировал, что на Луганщине позиции ВСУ в районе Попасной, Новоалександровки, Богуславского и Новозвановки противник хаотично обстреливал из 82-мм минометов и гранатометов, провоцируя украинских бойцов на огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, на вечернем брифинге 6 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки подразделения ВСУ 402 раза нарушили режим прекращения огня. По его словам, ВСУ выпустили 10 шт. 122-мм артснарядов, 116 мин калибра 120 мм и 142 мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.