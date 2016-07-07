Москва, 7 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Новому наставнику сборной России по футболу будет дана рекомендация учесть поведение игроков национальной команды Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были замечены на вечеринке в одном из клубов Монако после провала на чемпионате Европы во Франции. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Мы не можем влиять на мнение главного тренера, — сказал Мутко. — Ему будет дана рекомендация учесть эту ситуацию с поведением футболистов».

При этом министр спорта РФ добавил, что ему трудно давать оценку поведения футболистов сборной России.

«Но дело даже не в этом, — говорит Мутко. — Если ты игрок сборной, если ты профессиональный спортсмен, должна быть ответственность за вид спорта, в котором ты живешь, который тебя кормит. Эти ролики показывают их отношение к футболу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеозапись, на которой футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло, произвела большой резонанс. Под звуки национального гимна России, спортсмены курят кальян, а официанты разносят большое количество спиртных напитков.

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