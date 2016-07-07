Ялта, Крым, 7 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Русофобские заявления шведских военных становятся обычным делом. Об этом 7 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MichaelGaida Газеты

«Мы с недоумением восприняли слова главнокомандующего Швеции о «самой большой военной угрозе для Швеции в лице России». Ощущение, что в хорошем оркестре многие страны Запада обвиняют РФ в том, что она кому-то угрожает. Это очередной пример спланированной информационной кампании. Мы слышим такие заявления постоянно. Чего только стоила охота на российские подлодки, и в итоге все истории оказались выдумками, как истории про Лох-несское чудовище. Эти русофобские заявления шведских военных становятся обычным делом — им всё время мерещится российская угроза. Перевооружение российской армии не имеет ничего общего с заявлениями — это реакция на усиливающееся военное приближение НАТО», — сказала Захарова.

По её словам, это «не публичная дипломатия — это использование СМИ для пропаганды»: «Минобороны РФ постоянно встречается с атташатом, аккредитованным в Москве. Если у вас есть вопросы — направляйте, мы ответим на всё и установим прямой диалог. Перестаньте использовать СМИ, чтобы запугивать людей какой-то «российской агрессией».

Напомним, ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэл Бюден заявил о том, что Россия является главной военной угрозой для его страны.

«Россия, без сомнения, представляет самую большую военную угрозу», — сказал Бюден.