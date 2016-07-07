Москва, 7 июля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Москве разрабатывают методические рекомендации для молодых предпринимателей. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по поддержке и развитию молодого предпринимательства МТПП Андрей Ларин, специалисты готовят системау отбора проектов, необходимых для развития города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

«Мы ищем точки роста для бизнеса, который приходит за поддержкой и помощью», — заявил Ларин.

Представитель МТПП уточнил, что в помощь юным предпринимателям проводятся бизнес-завтраки, в которых участвуют эксперты. «Уже есть первые пуски: некоторые компании вышли на заводы по поставке своей продукции на Кубу, кто-то «двигает» питьевую воду — есть своя мини-линия, мини-производство. Идет работа по рассмотрению различных тендеров в части потребности города. Это уже сделано, и сейчас более тщательно и более глубоко прорабатывается системная поддержка. Мы доводим предпринимателя до той стадии, когда к нему приходит инвестор, деньги, либо у него появляются дополнительные каналы сбыта, чтобы в этой связи увеличивалась оборотная деятельность, маржинальность, создавались новые места, развивался бизнес и была добавленная стоимость», — пояснил он.

По его словам, с 2015 года в городе появились новые компании, работающие в сфере капитального ремонта (замена кровли, ремонт лифтов и оформление фасадов) и импортозамещения (деревообработка и сыроварение), а также бизнесмены, занимающиеся развитием транспортной инфраструктуры.

Напомним, на московском урбанистическом форуме руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников заявил, что в фокусе экономической политики столицы находится создание новых рабочих мест и развитие малого бизнеса.