На Ставрополье депутат подозревается в мошенничестве
Ставрополь, 7 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае директор стройфирмы и депутат Думы города Невинномысска заподозрен в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.
Фирма подозреваемого «СПВ+» выполнила муниципальный контракт по строительству тоннеля под железной дорогой Невинномысск — Минеральные Воды. Следствие считает, что 54-летний директор фирмы в отчетной документации значительно завысил стоимость работ.
В результате обмана, фирма незаконно получила из бюджетов города Невинномысска и Ставропольского края свыше 47 миллионов рублей.
Сейчас депутат и директор фирмы находится под следствием. Эксперты устанавливают, есть ли у него имущество, подлежащее аресту для того, чтобы возместить ущерб городскому и краевому бюджету.
На Ставрополье расследован целый ряд преступлений, совершенных депутатами. Так, в марте текущего года фермер и депутат Совета депутатов муниципального образования Кугультинского сельсовета попал под подозрение в мошенничестве при получении субсидий 500 тыс. рублей на поддержку сельхозпроизводства.
В мае 55-летняя депутат Большевистского сельсовета осуждена за избиение женщины и приговорена к штрафу в 20 тыс. рублей.
В Ставропольском краевом суде проходит уже второй процесс в отношении краевого депутата Антона Дубровского, признанного виновным в совершении преступлений сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.
Краевой депутат и экс-прокурор края Валерий Калугин совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. За последние три года дело неоднократно прекращалось и возобновлялось снова.
Руководитель стеклотарных заводов компании ОАО «ЮгРоспродукт» одновременно являющийся депутатом местной думы, подозревается в сокрытии от налогов свыше 96 миллионов рублей.
Депутат Ставропольской городской думы и одновременно директор Ставропольского муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 3 млн рублей.