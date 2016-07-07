Ставрополь, 7 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

В Ставропольском крае директор стройфирмы и депутат Думы города Невинномысска заподозрен в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Фирма подозреваемого «СПВ+» выполнила муниципальный контракт по строительству тоннеля под железной дорогой Невинномысск — Минеральные Воды. Следствие считает, что 54-летний директор фирмы в отчетной документации значительно завысил стоимость работ.

В результате обмана, фирма незаконно получила из бюджетов города Невинномысска и Ставропольского края свыше 47 миллионов рублей.

Сейчас депутат и директор фирмы находится под следствием. Эксперты устанавливают, есть ли у него имущество, подлежащее аресту для того, чтобы возместить ущерб городскому и краевому бюджету.

На Ставрополье расследован целый ряд преступлений, совершенных депутатами. Так, в марте текущего года фермер и депутат Совета депутатов муниципального образования Кугультинского сельсовета попал под подозрение в мошенничестве при получении субсидий 500 тыс. рублей на поддержку сельхозпроизводства.

В мае 55-летняя депутат Большевистского сельсовета осуждена за избиение женщины и приговорена к штрафу в 20 тыс. рублей.

В Ставропольском краевом суде проходит уже второй процесс в отношении краевого депутата Антона Дубровского, признанного виновным в совершении преступлений сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Краевой депутат и экс-прокурор края Валерий Калугин совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. За последние три года дело неоднократно прекращалось и возобновлялось снова.

Руководитель стеклотарных заводов компании ОАО «ЮгРоспродукт» одновременно являющийся депутатом местной думы, подозревается в сокрытии от налогов свыше 96 миллионов рублей.

Депутат Ставропольской городской думы и одновременно директор Ставропольского муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 3 млн рублей.