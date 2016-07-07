Черкесск, 7 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии совершено убийство по найму. Причиной преступления стала корысть. Обвиняемым по уголовному делу проходит Магомет Киков. Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в прокуратуре региона, его подозревают в организации убийства своего родного брата Расула Кикова.

LiveJournal Кровавые деньги

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, Магомет Киков, преследуемый мыслью завладеть недвижимым имуществом, принадлежащим семье, решил организовать убийство своего родного брата Расула. За один миллион рублей он нанял своего знакомого Аслана Братова для совершения задуманного. 9 июля прошлого года киллер, вооружившись ножом, пришел в дом Киковых в городе Черкесске и нанес не менее девяти ударов Расулу. От полученных ранений тот скончался.

По факту убийства в отношении Магомета Кикова было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация убийства, из корыстных побуждений, по найму», а в отношении Аслана Братова — «Убийство из корыстных побуждений, по найму». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Карачаево-Черкесии.

Сообщения об организации наемных убийств нередко появляются на сайтах правоохранительных органов. Чаще всего мотивом таких преступлений является корысть. Однако есть и другие прецеденты. Так, например, в мае текущего года жительница Самары была задержана за попытку организовать наёмное убийство трех женщин, к которым испытывала личную неприязнь.

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