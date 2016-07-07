Пермь, 7 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Федеральное агентство по недропользованию 5 июля подвело итоги аукциона на разработку участка россыпных алмазов на реке Чикман в Александровском районе Пермского края. Победителем аукциона стало ЗАО «Пермьгеологодобыча». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по недропользованию по Пермскому краю (Пермьнедра).

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Отметим, ЗАО «Пермьгеологодобыча» зарегистрировано в Пермском крае. Бенефициаром компании считается бывший владелец «Уралкалия» миллиардер Дмитрий Рыболовлев. По версии агентства Bloomberg, в июне 2016 года Дмитрий Рыболовлев занимал 117-е место в списке двухсот богатейших людей планеты с состоянием 9,4 млрд долларов США.

В качестве основного вида деятельности ЗАО «Пермьгеологодобыча» в открытых источниках указаны «геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, россыпь алмазов общей площадью 5,12 кв. км расположена на реке Чикман в Александровском районе Прикамья.

На этом участке недр уже учтены запасы россыпных алмазов класса +0,5 мм: балансовые — 203,8 тыс. карат по категории С1 (в том числе отвалы — 0,4 тыс. карат) и 85,3 тыс. карат по категории С2, забалансовые — 40,6 тыс. карат по категории С1 и 211,7 тыс. карат по категории С2.

Срок будущего договора, заключенного по итогам аукциона, составит 20 лет.

Подчеркнем, россыпь находится в федеральном владении и на балансе числится запас россыпных алмазов в пять раз больше, чем у знаменитого Рыбьяковского месторождения. Технический проект по разработке недр должен быть утвержден в течение двух лет после получения лицензии победителем аукциона.