Москва, 7 июля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Перепроверка допинг-пробы российского легкоатлета Дениса Алексеева, взятой на Олимпиаде 2008 года в Пекине, дала положительный результат, сообщает ТАСС.

superkarate.ru Допинг

На Олимпийских играх 2008 года Денис Алексеев завоевал бронзовую медаль в эстафете 4×400 м и теперь может её лишиться. Российский легкоатлет заявил, что намерен доказать свою невиновность в арбитражном суде.

Напомним, Международный олимпийский комитет сообщал, что итоги перепроверки 454 допинг-проб, взятых в 2008 году во время Олимпиады в Пекине, дают основания отстранить 31 спортсмена из 12 стран и 6 видов спорта от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 14 спортсменов из указанных 31 представляют Россию.

Напомним, с начала 2016 года решением международных спортивных структур большое число российских спортсменов были дисквалифицированы за употребление допинга. Пристальное внимание в вопросах употребления допинга именно к российским спортсменам расценивается целым рядом экспертов как «допинговая война», развязанная ангажированными западными структурами с целью оказания политического давления на Россию.