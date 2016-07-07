Власти Тайваня приготовились к «удару» тайфуна «Непартак»
Тайбэй, 7 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Мощный тайфун «Непартак», который в течение суток должен добраться до острова Тайвань, способствовал закрытию школ и государственных учреждений. Об этом сообщает в четверг, 7 июля, РИА Новости.
Кроме того, местные власти привели в состояние готовности более 35 000 военнослужащих, чтобы оказывать помощь в случае эвакуации.
В тайваньском метеорологическом бюро сообщили, что мощный шторм постепенно приближается к юго-восточному побережью Тайваня и «несет угрозу для всех районов и (архипелага) Пэнху».
Ожидается, что начиная с четверга, в восточных районах острова уже будут сильные ветра и дожди.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля между провинцией Фуцзянь и Тайванем было приостановлено паромное сообщение. Также была приостановлена продажа билетов на поезда, следующие через Чжэцзян и Фуцзянь. Все рыболовецкие корабли вернулись в порты, введен запрет на выход в открытое море.
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