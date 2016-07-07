Москва, 7 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Допинг-проба B-2 российского легкоатлета Дениса Алексеева, бронзового призёра Олимпийских игр в Пекине 2008 года в эстафете 4×400 м, оказалась положительной. Речь идёт о пробе, которую спортсмен сдавал в 2008 году на Играх, сообщает «Спорт Экспресс».

Philippedelavie Проба на допинг

«Пришла информация, все то же самое, что и по пробе B-1. Положительная», — сообщил Алексеев.

Напомним, что в мае текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) высказал подозрения в применении допинга в отношении 14 участников Олимпиады в Пекине. В их число вошли Алексеев, Юлия Чермошанская (завоевала золотую медаль в эстафете 4×100 м) и другие легкоатлеты, взявшие серебро и бронзу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент МОК Томас Бах по итогам саммита в Лозанне заявил о поддержке комитетом решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о продлении санкций в отношении российских легкоатлетов. Спортсмены из России и Кении смогут поехать на Игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) после того, как их кандидатуры будут одобрены международными спортивными федерациями.

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