Тбилиси, 7 июля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Комитет Европарламента по внешним отношениям на заседании 7 июля большинством голосов поддержал законодательную инициативу об отмене визового режима для Грузии. Как сообщили грузинские телекомпании, докладчиком на заседании по вопросу Грузии был латвийский депутат Андрей Мамыкин. Комитет также поддержал введение безвизового режима с Украиной и Косово.

Никола Пиросмани. Праздник

Следующей ступенью, которую должна пройти эта инициатива, является комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел. Если этот комитет не успеет рассмотреть вопрос в июле, до окончания сессии Европарламента, то он будет перенесен на начало сентября. Соответственно, решения вопроса об отмене виз для Грузии, Украины и Косово следует ожидать осенью, предположили грузинские телекомпании.

В случае утверждения Европарламентом законодательной инициативы Еврокомиссии, граждане Грузии получат право краткосрочного безвизового сообщения в странах Шенгенской зоны. Владельцы грузинских биометрических паспортов смогут без виз находиться на территории стран Шенгенской зоны в течение 90 дней из любых 180 дней.

Режим краткосрочного безвизового сообщения распространится на 30 стран, в том числе на 4 кандидата в члены Шенгенского пространства — Кипр, Хорватию, Румынию и Болгарию и на 4 страны-ассоциированных члена Шенгенской зоны — Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Швейцарию.