Оренбург, 7 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области 47-летний местный житель, уроженец города Чайковский Пермской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктов «б» части 4 статей 131, 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

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Следствием и судом установлено, что в период с марта по июнь 2016 года мужчина встретив 11-летнюю школьницу, которая шла из образовательного учреждения домой, обманным путем под надуманным предлогом вывез её на своем автомобиле в район озера Микутка города Оренбурга, где совершил насильственные преступления сексуального характера.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, фигурант признан вменяемым, в момент совершения преступления мужчина хроническим психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Ему поставлен диагноз «педофилия».

Следователями установлены обстоятельства, способствующие совершению преступлений, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения, которые, не должным образом исполняли свои обязанности и не принимали необходимых мер, что способствовало совершению преступлений.

Приговором суда педофилу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 1,6 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

По данным правоохранительных органов, в 2015 году на территории Оренбуржья отмечен рост преступлений против половой неприкосновенности детей: со 185 в 2014 году до 333 — в 2015 году. Вместе с тем сократилось число изнасилований: с 41 в 2014 году до 22 — в 2015 году. По итогам 2015 года в суды области следователями СУ СКР по региону направлено 117 уголовных дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности детей, тогда как в 2014 году — 81. Рост обусловлен тем, что следователями выявлялись дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, выявленные в предыдущем периоде.