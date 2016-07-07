Тверь, 7 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Тверской области следователи возбудили уголовное дело в связи с травмой, которую маленькая девочка получила в детском оздоровительном лагере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 7 июля.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Тревожный свисток. Пионерский лагерь

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

ЧП произошло вечером 26 июня, на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря «Звездный» в Калининском районе. Девочка, играя на детской площадке, не смогла удержаться за «один из элементов игровой конструкции, не соответствующей требованиям безопасности», и упала. При этом при падении девочка зацепилась за корень дерева и в результате сломала руку.

По мнению следователей, между «нарушениями, допущенными должностными лицами лагеря «Звездный» и причинением малолетней вреда здоровью имеется прямая причинно-следственная связь».

Сейчас на территории лагеря проводятся следственные мероприятия — допрашивается руководство учреждения, его сотрудники, изымается документация.

Добавим, что в конце июня, после трагедии на карельском озере, где утонули 14 детей, по поручению главы региона были проверены все детские лагеря — 23 загородных, 271 лагерь дневного пребывания детей и девять палаточных. Было выявлено шесть несанкционированных лагерей, два места отдыха детей. Например, в Калязинском районе работал нелегальный палаточный лагерь, в котором находились 60 детей.