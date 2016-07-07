Ярославль, 7 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Ярославской области увеличатся минимальные пособия по беременности, родам и по временной нетрудоспособности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Фонде социального страхования.

С 1 июля минимальный размер оплаты труда в Ярославской области повысился на 21% и составил 7,5 тысячи рублей. Следом увеличились и размеры соцвыплат.

Так, минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней женщине, не имеющей страхового стажа либо чей средний заработок за два предыдущих года меньше МРОТ, составит свыше 34,5 тысячи рублей. Ранее не успевшая наработать стаж молодая мама могла получить 28,5 тысячи рублей.

Также вырастет пособие по временной нетрудоспособности у тех, кто не имеет страхового стажа. Если же этот стаж менее полугода — пособие ограничено размером МРОТ, равно как и в случаях, когда средний заработок за два года ниже этого порога.

Другие социальные пособия не вырастут, поскольку не зависят от минимального размера оплаты труда, уточнили в Фонде социального страхования.