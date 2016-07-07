Магадан, 7 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В отношении генерального директора одного из предприятий общественного питания города Магадана возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревают в полной невыплате зарплаты в течение нескольких месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.

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Как считают следователи, с июля 2015 года по март 2016 года семь работников предприятия не получили в полном объеме заработную плату и иные выплаты. При этом директор предприятия имела возможность погасить долги перед сотрудниками, однако не сделала этого. Более 21,5 млн рублей руководитель направила на расчеты с поставщиками, уплату налогов и сборов, погашение займов и другие нужды.

Общий размер задолженности перед работниками превысил 260 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В случае признания директора виновной ей может грозить наказание в виде 3 лет лишения свободы.