Калуга, 7 июля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской выявлена организованная преступная группа, члены которой пытались сбыть на территории региона крупную партию оружия и боеприпасов, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Управления ФСБ России по Калужской области

По данным ведомства, при задержании преступников было изъято более 60 единиц стрелкового вооружения, 3500 патронов различного калибра.

Оперативниками ФСБ были выявлены пособники задержанных, которыми оказались жители Калуги, Смоленска, Калининграда, Москвы и Пскова.

Следственным отделением УФСБ России по Калужской области возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 222 УК РФ. В ходе их расследования удалось полностью доказать вину членов преступной группы — жителей Калуги Корбукова В.В., Чуйкина К.О. и Малыгина Д.И.

Решением Калужского районного суда обвигняемым назначено наказание в виде двух лет 6 месяцев, трех лет и трех лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.