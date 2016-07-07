Брюссель, 7 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Европейская комиссия проведет расследование того, заполняют ли Россия, Бразилия и ряд других стран рынок блока дешевой сталью и другой металлургической продукцией, после того как в орган обратились производители Евросоюза, сообщает Reuters.

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По данным исполнительного органа ЕС, проверка, начатая 7 июля, затронет период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года.

Помимо экспортеров металлургической продукции из Бразилии и России, проверка также затронет компании из Сербии, Ирака и с Украины. У компаний есть 15 суток для того, чтобы связаться с комиссией для предоставления информации со своей стороны.

«В жалобе предоставлялись свидетельства того, что импорт продукции, в отношении которой сейчас проводится расследование, из тех стран, которыми интересуется комиссия, увеличился в абсолютном выражении и по показателям доли на рынке», — говорится в заявлении комиссии.

ЕС может ввести пошлины на импорт, если есть свидетельства того, что товары продаются по ценам, ниже обоснованных рыночных, что приводит к убыткам у стран — членов блока. В Евросоюзе уже ведется десять антидемпинговых расследований деятельности производителей металлургической продукции.