Вашингтон, 7 июля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Генерал-майор ВВС США Скотт Уэст в ходе выступления перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса заявил, что вооружённые силы Соединённых Штатов из-за экономии Вашингтона на военном бюджете к настоящему моменту имеют устаревший воздушный флот, который может повредить эффективному выполнению боевых задач, передаёт телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По словам Уэста, во время операции «Буря в пустыне» (1990−1991 гг.) в Ираке американская авиация была представлена тем же бомбардировщиком В-17, который применялся ещё во Второй мировой войне.

«Бомбардировщики, которые мы используем сегодня, старше, чем были бы те B-17», — сказал Уэст.

Командующий корпусом морской пехоты по авиации Джон Дэвис отметил, что устаревшие модели самолётов не дают возможности полноценно обучать пилотов в ходе тренировочных полётов. В свою очередь, от скорости их обучения зависит эффективность действий ВВС США.

«Каждый потерянный день, каждый пропущенный час — это упущенный опыт», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект оборонного бюджета США на 2017 финансовый год получил одобрение в Сенате: за него проголосовало подавляющее большинство депутатов. Данный законопроект является нежелательным для президента США Барака Обамы, и он может наложить на него вето.