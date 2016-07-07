Тула, 7 июля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» обжаловала решение Арбитражного суда, ранее отказавшего компании в иске о взыскании с правительства Тульской области 73,5 млн рублей убытков за перевозку пассажиров. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на материалы суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Жалоба направлена в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрение заявления назначено на 16 августа. Ответчиками выступают министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерство финансов Тульской области, в качестве третьих лиц привлечены комитет Тульской области по тарифам и ОАО «РЖД».

16 мая этого года Арбитражный суд Тульской области вынес решение об отказе в иске ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» к Тульской области о взыскании убытков, возникших «в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» в 2012 году. Изначально речь шла о сумме 80 млн рублей, однако позже железнодорожники снизили требования до 73,5 млн рублей — это деньги, которые, по мнению ППК, недополучила компания в результате установления тарифа в 15 рублей за десятикилометровую зону при экономически обоснованном тарифе в 26,2 рубля. Всего же за 2012 год, как указано в иске, правительство региона направило ППК субсидий на 100 тыс. рублей.

Ответчик с иском не согласился — на момент принятия постановлений об установлении тарифов ОАО «Центральная ППК» жалоб не заявляла, более того, говорится в материалах суда, «в письме от 29.05.2012 г. перевозчик сам просил регулирующий орган установить приемлемый для него тариф в размере 15 руб. 00 коп.».

В результате рассмотрения дела Тульский арбитражный суд в иске пригородной пассажирской компании отказал.

Добавим, что в 2015 году правительство Тульской области также выиграло у ОАО «Центральная ППК» суд по иску о возмещении убытков за пригородные перевозки за 2011 год. Компания требовала возместить из бюджета 171 млн рублей.