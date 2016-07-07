Более 100 алтайских предпринимателей рассчитывают на грантовую поддержку
Барнаул, 7 июля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подвели итоги первого конкурсного отбора среди начинающих предпринимателей на получение государственной грантовой поддержки. Как отметили в ведомстве, прием заявок осуществлялся с 16 мая по 1 июля 2016 года, а в число участников вошли 64 индивидуальных предпринимателя и 49 начинающих малых компаний из 24 районов и 9 городов края.
«58 участников конкурсного отбора представляют приоритетную целевую группу для получения государственной поддержки. Это субъекты предпринимательства, зарегистрированные лицами из числа бывших безработных, молодые предприниматели в возрасте до 30 лет, представители молодых семей в возрасте до 35 лет, многодетных семей», — поясняют в управлении.
По своему содержанию представленные проекты предусматривают организацию деятельности в сферах обрабатывающих, пищевых и промышленных производств, сельского хозяйства, рыбоводства, грибоводства, туризма, гостиничного дела, медицины, бытовых услуг, общественного питания, образования, информационных технологий, также представлены проекты в физкультурно-оздоровительной сфере.
Определение победителей конкурсного отбора осуществляется специальной комиссией, в состав которой вошли представители органов власти и общественных объединений предпринимателей региона.
Как уже сообщало ИА REGNUM, гранты начинающим предпринимателям в размере до 500 тыс. рублей предоставляются в рамках Государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014−2020 годы».
За период с 2011 по 2015 год грантовую поддержку получили 344 начинающих субъекта малого бизнеса на общую сумму 115 млн рублей. За 5 лет ими создано более 900 новых рабочих мест.