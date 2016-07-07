Барнаул, 7 июля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подвели итоги первого конкурсного отбора среди начинающих предпринимателей на получение государственной грантовой поддержки. Как отметили в ведомстве, прием заявок осуществлялся с 16 мая по 1 июля 2016 года, а в число участников вошли 64 индивидуальных предпринимателя и 49 начинающих малых компаний из 24 районов и 9 городов края.

Размер грантовой государственной поддержку малому бизнесу составляет до 500 тыс. рублей

«58 участников конкурсного отбора представляют приоритетную целевую группу для получения государственной поддержки. Это субъекты предпринимательства, зарегистрированные лицами из числа бывших безработных, молодые предприниматели в возрасте до 30 лет, представители молодых семей в возрасте до 35 лет, многодетных семей», — поясняют в управлении.

По своему содержанию представленные проекты предусматривают организацию деятельности в сферах обрабатывающих, пищевых и промышленных производств, сельского хозяйства, рыбоводства, грибоводства, туризма, гостиничного дела, медицины, бытовых услуг, общественного питания, образования, информационных технологий, также представлены проекты в физкультурно-оздоровительной сфере.

Определение победителей конкурсного отбора осуществляется специальной комиссией, в состав которой вошли представители органов власти и общественных объединений предпринимателей региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гранты начинающим предпринимателям в размере до 500 тыс. рублей предоставляются в рамках Государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014−2020 годы».

За период с 2011 по 2015 год грантовую поддержку получили 344 начинающих субъекта малого бизнеса на общую сумму 115 млн рублей. За 5 лет ими создано более 900 новых рабочих мест.