Краснодар, 7 июля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Единственный официальный приют для домашних животных «Краснодог», скорее всего, продолжит свою деятельность. Эта общественная организация заручилась поддержкой мэра кубанской столицы Владимира Евланова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 7 июля. Градоначальник выступил категорически против закрытия приюта.

pixabay.com В приюте для животных

«Я принимал участие в создании «Краснодога». Считаю необходимым и дальше поддерживать эту общественную организацию. Ни о каком закрытии приюта не может быть и речи», — заявил Владимир Евлонов.

В курсе градоначальник и финансовых проблем приюта, который сейчас с трудом выживает, однако ждать помощи от бюджета пока не стоит. По словам мэра кубанской столицы, в городской казне «денег сегодня хватает только на самые неотложные нужды».

«Знаю, что люди сами собирают средства на решение проблемы бездомных животных, и мы вместе с горожанами будем искать возможности решения проблемы», — добавил Евланов.

Напомним, крик о помощи приюту «Краснодог» кликнули неравнодушные краснодарцы на популярной платформе для петиций. В конце июня активисты разместили сразу два обращения, которые планируется направить губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«Животных нельзя оставлять в беде! Приют Краснодог находится под угрозой закрытия. Но! Люди в приютах делают исключительно доброе дело, которое помогает обрести животным новый дом, а людям — верных друзей! Такая помощь, движимая лишь энтузиазмом неравнодушных, заставляет гордиться кубанскими людьми. Нужно помогать таким чудесным организациям, которые не оставляют на улицах голодных бродячих псов и измученных кошек, спасибо им!», — говорится в петиции «Краснодогу нужна жизнь», под которой подписались более 50 человек.

Еще одно обращение набрало уже почти 15,9 тыс. подписей. Как сообщается в письме, единственный официальный приют для животных Краснодара находится под угрозой закрытия. «Краснодог» существует уже более 12 лет. За это время нам удалось спасти, вылечить и найти дом более чем 6 тыс. тяжело травмированных собак и кошек.

«При этом организация существует на пожертвования и не финансируется государством. А в связи с тяжелым материальным положением граждан и ростом цен на корма и ветеринарные препараты, приют работает на пределе своих возможностей», — отмечается в обращении.

Несмотря на то, что приют принимает все меры для того, чтобы соседство с «Краснодогом» не мешало близлежащим домам, соседи уже не первый год выступают за закрытие приюта и на данный момент уже ими собраны подписи, переданные в администрацию края. Опасаясь возможного закрытия, сотрудники приюта просят поддержки и помощи.