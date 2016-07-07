Берлин, 7 июля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Стратегия Североатлантического альянса по отношению к России носит «глубоко оборонительный характер». Об этом, как передает The Insider, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке дня саммита НАТО в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, НАТО применяет принцип «сдерживания и диалога» в отношении России, так как доверие к Москве было подорвано в связи с «событиями на Украине».

При этом канцлер Германии заверила, что установка систем противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе носит «нейтральный» характер и не направлена против России.

Кроме того, Меркель заявила, что основополагающий акт Россия — НАТО останется основой для отношений с Москвой. По ее мнению, «устрашение и диалог» неразрывно связаны друг с другом, между ними нет противоречия.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что на предстоящем саммите НАТО в Варшаве лидеры стран — членов альянса рассмотрят пути трансформации военно-политического блока для ответа на целый ряд современных угроз, от России, религиозно мотивированного насилия до атак в киберпространстве.

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