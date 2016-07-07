Чикаго, США, 7 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Защитник баскетбольного клуба «Майами» Дуэйн Уэйд решил перейти в «Чикаго», сообщает Yahoo! Sports.

Keith Allison Дуэйн Уэйд

Все 13 сезонов своей карьеры выступавший за «Майами» баскетболист решил уйти в «Чикаго» после переговоров по новому контракту.

Двухлетний контракт на $ 40 млн не устраивал спортсмена, требовавшего трехлетнего соглашения. Получив отказ от владельца клуба, Дуэйн Уэйд решил уйти в «Чикаго Буллс».

Стоит отметить, что год назад заключение однолетнего соглашения на $ 20 млн также вызвало разногласия сторон.

Теперь защитник «Майами» Дуэйн Уэйд подпишет двухлетний контракт на $ 47,5 млн с клубом NBА «Чикаго».

Уэйд с 2008 года 13 сезонов играл за «Майами». В их составе баскетболист трижды стал чемпионом NBА, в 2006 году получив звание самого ценного игрока финальной серии.