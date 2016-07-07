Корсаков, Сахалинская область, 7 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Крупная собака стала жертвой нападения медведя в селе Дачное на Сахалине. В случае, если хищник вновь выйдет к людям, его отстрелят охотоведы, сообщает 7 июля РИА «Сахалин-Курилы».

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5 июля медведь напал на овчарку неподалеку от котельной. Хищника смогли отогнать местные жители, собака позже скончалась от ран. Как пояснил работник Корсаковского лесничества, на место прибыла группа охотоведов, однако зверя они не обнаружили. Теперь за этим районом будут вести наблюдение, чтобы отстрелить медведя, если он снова выйдет к людям.

Ранее косолапого видели возле села Нечаевка, а на окраине Корсакова медведя застрелили после того, как он загрыз барана. Сам собеседник признался, что несколько дней назад видел четверых медведей на лесной дороге.

По словам специалиста, медведи в это время года вынуждены питаться травой и кореньями, так как рыба еще не зашла в реки острова. Кроме того, жители населенных пунктов сами провоцируют визиты косолапых, оставляя возле дачных участков свалки отходов. Запахи мусорных куч привлекают хищников к человеческому жилью.