Москва, 7 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум.



Микеланджело Караваджо. Шулевы. 1594

Налоговая реформа, предусматривающая частичный переход нефтяной отрасли с фиксированного налога на добычу полезных ископаемых (НДП) на налог на добавленный доход (НДД), имеет небольшие шансы на свое осуществление. Такое мнение 7 июля корреспонденту ИА REGNUM высказал старший научный сотрудник Института экономики РАН, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Иван Капитонов.

«Фактически мы имеем дело с налогом на финансовый результат. Мы уходим от четко фиксированного налога, который сейчас имеет место быть, и переходим на налог, который собирается в зависимости от финансового результата деятельности компаний», — пояснил Капитонов.

«В принципе, это было бы неплохо с точки зрения развития новых месторождений, так как на них мы имеем меньший финансовый результат, пока они развиваются. Кроме того, налоговые сборы также должны быть меньше, если хуже условия добычи», — продолжил экономист.

Однако, по мнению эксперта, это создает весьма обширные возможности компаниям для маневра: «Большинство месторождений сейчас у нас тяжело разрабатываемые, кроме того, есть возможности новые месторождения под эти же критерии подгонять, чтобы уйти от налогового бремени. Поэтому данная идея с точки зрения государства малодоходна. С точки зрения компаний изначально это был достаточно привлекательный вариант».

Сама идея подобной налоговой реформы не нова, подчеркнул экономист. «Её обсуждали в рамках налогового маневра, но это не прошло, потому что доходы бюджета реально не то что сократятся, но, в общем-то, могут уменьшиться на непредсказуемую величину. Именно непонятный результат для бюджета, насколько именно сократится доходность, удержал от этого шага», — пояснил он.

«Во-вторых, для самой экономики в общем-то пересматривать налоговую систему столь часто достаточно вредно. Как только предприятия подстраиваются под текущее налогообложение, под текущие законы, сразу же все меняется», — продолжил эксперт.

В конечном счете налоговая реформа не выгодна ни для государства, ни даже для самих предприятий. «Так что, скорее всего, разговоры на эту тему являются спекуляциями — ничего реально не изменится», — заключил Капитонов.

Напомним, что о предложении Минфина по налоговой реформе для нефтяной отрасли стало известно 7 июля. Предполагается, что НДД введут вместо НДПИ на новые месторождения и на часть старых, где будет запущен соответствующий «пилотный проект». Согласно нововведению, компании будут платить налог в размере 50% от доходов с нефтяных продаж после вычета расходов на добычу и транспортировку.