Даллас, США, 7 июля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В США в ходе испытаний потерпел крушение первый прототип вертолёта Bell 252 — опытный экземпляр FTV1, два летчика-испытателя погибли, сообщает портал Flight Global.

ntsb.gov Крушение вертолёта

По его данным, в испытаниях в Техасе принимают участие три прототипа вертолета программы Relentless. Причины крушения не уточняются, вертолет упал в 45 милометрах от аэропорта Далласа.

Bell 252 оснащен двумя двигателями, вертолет планируется применять как коммерческий, на нем установлена электродистанционная система управления.