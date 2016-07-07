Тбилиси, 7 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Варшаве 8−9 июля. По информации пресс-службы президента, делегация Грузии во главе с президентом отправится в Польшу 7 июля.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили (второй справа)

Георгий Маргвелашвили выступит на встрече глав государств и правительств стран — членов и партнеров НАТО, которая будет посвящена теме «Миссии твердой поддержки» в Афганистане.

Впервые в рамках саммита состоится заседание комиссии НАТО-Грузия, в котором примет участие министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. А министр обороны Тинатин Хидашели будет участвовать во встрече платформы взаимной совместимости, которая пройдет на уровне министров обороны стран — членов и партнеров НАТО.

В рамках саммита запланированы двусторонние встречи президента, министра иностранных дел и министра обороны Грузии с зарубежными коллегами.

В состав грузинской делегации также войдут госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, секретарь Совета безопасности, начальник администрации президента и другие официальные лица.