Калуга, 7 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы этнографического парка-музея «ЭТНОМИР»

17 гигантских динозавров до 6 метров в высоту и 14 метров «переместились» из всемирно знаменитого кино-парка Юрского периода в не менее известный калужский этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», где открылся уникальный в России парк динозавров «Эволюция».

Как сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парка, благодаря аниматронным репродукциям наиболее известных ящеров — от птеродактиля до тиранозавра — прогулка по калужскому динопарку приобретает черты захватывающего приключения. На обширной территории в 3 гектара расположены затейливые лесные тропы протяжённостью 870 метров, а также обзорная, смотровая и несколько интерактивных площадок.

Помимо прогулки, на территории парка развлечений гостей ждёт увлекательное семейное мотосафари на квадроциклах по самым захватывающим уголкам динопарка, а также лагерь палеонтологов с возможностью увлекательнейших археологических раскопок и творческие мастер-классы, во время которых взрослые и дети смогут окунуться в такие интересные занятия, как: рисование цветным песком; изготовление маски динозавра; разрисовка глиняных фигурок динозавра/барельефов и многое другое.

Ландшафтными дизайнерами создана аутентичная обстановка юрского периода с аудио‑ и визуальными эффектами, которые воспроизводят звуки и образы дикой природы.

В ближайшие годы развлечения на территории динопарка дополнятся светодиодной экспозицией «Сказочный лес», парком «живых» динозавров «Know how», антуражными домами на деревьях, инсталляциями «Волшебное королевство» и «Воздушные замки», а также астрофизической обсерваторией «Звёздный мир».