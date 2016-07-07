Варшава, 7 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. На предстоящем саммите НАТО в Варшаве лидеры стран-членов альянса рассмотрят пути трансформации военно-политического блока для ответа на целый ряд современных угроз, от России, религиозно мотивированного насилия до атак в киберпространстве, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы живем в более опасном мире, где действует терроризм, царит хаос, особенно к югу от альянса, в Ираке, Сирии и Северной Африке», — заявил 7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью информагентству. «Однако также из-за России, которая действует все более уверенно, России, чей оборонный бюджет увеличился в три раза с 2000 года, которая применила силу против независимого европейского государства Украины».

«Все это изменило среду безопасности», — отметил Столтенберг. «НАТО должно реагировать. Когда мир меняется, мы должны также меняться».

Как ожидается, главы стран-членов альянса одобрят крупнейшее укрепление коллективной обороны с момента развала Советского Союза, в том числе направят четыре батальона в Польшу и страны Прибалтики. Эти батальоны, общей численностью приблизительно 4 тыс. человек, станут гарантией приверженности НАТО безопасности стран, граничащих с России.

«НАТО основано на ключевой идее, что один за всех и все за одного», — добавил Столтенберг. В свою очередь, Румыния планирует расшить присутствие НАТО в Черном море.

По словам посла Польши в НАТО Яцека Найдера, меры, которые будут приняты на саммите, станут «наиболее значительными достижениями альянса в сдерживании и обороне за последние десятилетия».

Напомним, саммит НАТО в Варшаве состоится 8−9 июля. На мероприятии, как планируется, будут приняты основные и окончательные решения по поводу того, как организация будет приспосабливаться к новой ситуации в области безопасности. Речь также пойдет и о политике России, которую западные политики называют агрессивной.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита свершится «прорыв» в решении этого вопроса. Генсек также подчеркнул, что такие союзники, как США, Германия и Великобритания, будут в авангарде укрепления сил НАТО на восточном фланге.