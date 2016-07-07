Пекин, 7 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Фотошпионы из КНР выложили в сеть новые снимки Volvo S90L, являющегося удлиненной версией седана Volvo S90, продажи которого начнутся в Китае в августе 2016.

pcauto.com.cn Volvo S90L

Новинка от Volvo была замечена во время дорожных испытаний в Пекине. Главным отличием Volvo S90L от «обычной» версии седана является удлиненный на 10 см кузов, пишет «Тайпин цичэ».

Китайские покупатели смогут выбрать 2 версии Volvo S90L. «Младшая» переднеприводная версия седана оснащена 2,0-литровым мотором, мощностью 257 л.с. «Старшая» полноприводная модель получила 2,0-литровый турбированный двигатель, выдающий 315 л.с. Вне зависимости от двигателя, автомобиль будет оснащен 8-ступенчатым «автоматом».

Начало продаж Volvo S90L намечено на ноябрь 2016 г. Ряд экспертов полагает, что удлиненный седан уже в начале 2017 г. может быть представлен на американском рынке.