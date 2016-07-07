Корсаков, Сахалинская область, 7 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Этим летом на Сахалине состоится процедура перезахоронения останков корейцев, насильно завезенных на остров в 1945 году в период японской оккупации. Двенадцать семей захоронят своих предков на территории Южной Кореи, сообщает пресс-служба Корсаковского городского округа.

Корейцы на Сахалине

В ходе встречи главы администрации Корсакова Александра Рудакова с представителями корейской делегации обсуждались вопросы дальнейшего поиска и перезахоронения поднятых из земли останков корейских граждан. В этом году останки корейских переселенцев будут перезахоронены в семи городах Сахалина. Останки 12 человек, у которых нашлись родственники, будут отправлены на родину и захоронены там.

С 2007 года на Сахалине по соглашению между правительствами России и Республики Корея идут работы по поиску и перезахоронению останков корейцев. Первая церемония погребения останков жертвы принудительной мобилизации с участием родных покойного состоялась в 2013 году на Горе слез.

По оценкам, в земле Сахалина могут находиться останки 40−60 тысяч корейцев, к настоящему времени обследованы порядка 70 кладбищ в разных уголках острова.