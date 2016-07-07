Вашингтон, 7 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Вашингтона признали вирусный гепатит самой смертоносной болезнью в мире, сообщает EurekAlert! со ссылкой на журнал The Lancet.

naromed.ru Вирусный гепатит

Число смертей от этой болезни с 1990 года по 2013-ый выросло на 63%. За 23 года в 183 странах мира от гепатита B и C погибло почти 96% умерших от болезней.

Ежегодно от вирусного гепатита умирает 1,45 млн человек. Это превосходит число смертей от СПИДа, туберкулеза и от малярии.

Более всех от гепатита страдают жители Восточной Азии. Как малоимущие, так и люди с высоким и средним уровнем доходов.

Особая опасность вирусного гепатита, вызывающего рак печени, заключается в неявных симптомах, а иногда и в бессимптомности. Зачастую болезнь проявляется уже в период серьезных осложнений, что создает дополнительные сложности как для лечения, так и для профилактики заболевания.