Чебаркуль, Челябинская область, 7 июля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в Управлении муниципальной собственности администрации Чебаркуля. Об этом сообщает официальный сайт Чебаркульского городского округа.

Victor Задержание

«07 июля в Управлении муниципальной собственности Чебаркульского городского округа сотрудниками правоохранительных органов была произведена выемка документов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по подозрению в должностном преступлении был задержан один из сотрудников Управления муниципальной собственности.

Другие подробности пока неизвестны.