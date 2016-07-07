Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Третий секретарь посольства Северной Кореи пропал в Санкт-Петербурге: дипломат в течение нескольких дней не выходит на связь ни с коллегами, ни с родственниками, передают «Вести».

Nicolas Raymond Флаг КНДР

Отмечается, что северокорейский дипломат последний раз был на работе 1 июля. Примерно в 12:00 мск он покинул рабочий кабинет на Васильевском острове и уехал на служебном автомобиле. С тех пор он ни с кем не выходил на связь.

Дипломат уехал с работы на машине Volkswagen Polo, уточняет газета «Фонтанка.ру».