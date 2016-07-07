Москва, 7 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум.



kongjun.com ВВС США

США ставят под сомнение принципы взаимодействия с союзниками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя то, что ВВС США бросили своих союзников в Сирии в критический момент боя, что стало причиной провала операции.

«Оставление США своих сирийских союзников во время боя с террористами «Исламского государства» (запрещена в России) может иметь далеко идущие последствия. И дело явно не только в провале данной конкретной операции. Поставлены под сомнение сами принципы взаимодействия с союзными силами во время войны. Теперь никто в Сирии не знает, что ожидать от американцев в следующий раз? Легко представить, как это скажется на эффективности борьбы с террористами», — сказал сенатор.

По мнению Клинцевича, решение ВВС США не может быть оправдано: «Я как военный человек просто не понимаю, как можно бросить наступающие войска, оставить их без огневой поддержки. По сути дела это значит обречь людей на верную смерть. Тем самым американцы показали, что относятся к сирийским солдатам, как к пушечному мясу. Не думаю, что они прибегли бы к подобному маневру, участвуй в наземной операции их силы».

«Никакими стратегическими соображениями оправдать американцев нельзя. Так на войне не поступают», — резюмировал Клинцевич.

ВВС США бросили своих союзников в Сирии в критический момент боя, что стало причиной провала операции. Прямо во время сражения самолеты американских военно-воздушных сил были переброшены в Ирак на выполнение другого задания, сообщает The Washington Post.