Красногорск, 7 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Министр спорта Московской области Роман Терюшков пригласил экс-футболиста ЦСКА Романа Широкова на работу в областное министерство. По мнению чиновника, подмосковный футбол только выиграет от такого сотрудничества. Об этом Терюшков сообщил в интервью телеканалу «360».

Steindy Роман Широков

«Романа приглашаю приходить работать в систему московского областного спорта, это наши подведомственные учреждения, это само министерство, будем рады его видеть и спорт, футбол в Московской области от такого сотрудничества только выиграет», — пояснил Терюшков.

Министр также добавил, что спортсмену готовы предложить должность, которая будет соответствовать его уровню компетенции и запросам.

«Мы, конечно, готовы предложить ему, поговорив с ним, любую должность, которая отвечала бы его запросам и уровню компетенции, который у него есть. Я знаю, что у него есть желание пойти учиться на управление, конечно, мы это поддержим и найдем механизм взаимодействия, который удовлетворит все стороны», — подчеркнул министр.

Напомним, 6 июля футболист сборной России по футболу Роман Широков заявил, что готов завершить спортивную карьеру, если в ближайшее время не получит достойных предложений от клубов. Он также забрал свою трудовую книгу из ФК ЦСКА.