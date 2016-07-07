Москва, 7 июля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Выставка, посвященная юбилею известного художника Ивана Айвазовского, пройдет в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 29 июля по 20 ноября 2016 года. В составе этой выставки будет около 200 экспонатов. У посетителей появится возможность увидеть 55 графических листов художника, 120 живописных полотен, макеты кораблей, архивные документы, навигационные приборы. Впервые будет представлено никогда ранее не экспонировавшееся масштабное полотно «У берегов Кавказа». Наиболее известные и значимые из работ Айвазовского — «Радуга» и «Черное море» из Третьяковской галереи, а также «Девятый вал» и «Волна» из Русского музея — также будут представлены на выставке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

«Задумывалась эта выставка давно. За всю историю Третьяковской галереи не было ни одной крупномасштабной выставки этого художника, ведь Третьяковская галерея не является тем музеем, который хранит основную часть наследия Айвазовского. Самые значительные работы Айвазовского хранятся в музеях Санкт-Петербурга, и, в первую очередь, в Государственном Русском музее», — сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции, посвящённой открытию выставки.

В выставке участвуют 17 музеев и 6 частных собраний. Многие работы Айвазовского в ходе подготовки к выставке были подвергнуты профессиональным исследованиям, в ходе которых было сделано много интересных и неожиданных выводов, в том числе и о художественных приемах Айвазовского.

Будущих посетителей выставки можно разделить на три блока: это те, кто признают творчество Айвазовского, те, кто относятся к нему скептически, и те, кто с ним вовсе не знаком. Задача организаторов выставки — преодолеть скепсис посетителей к творчеству Ивана Айвазовского, привить любовь к его творчеству.

Заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер рассказала о дополнительных материалах, которые будут изданы к выставке. «В августе мы готовы работать с аудиторией в будние дни, а когда начнется учебный год эти затеи перейдут на выходные, и у нас начнется работа в том числе и со школьными группами. Для подростков будет проведено сочинение по одной из картин Айвазовского. Это большая программа, которую готовят наши специалисты. Также будет программа для взрослых — это творческая мастерская, рисовальные вечера», — заявила Марина Эльзессер. Любители творчества Айвазовского смогут также посетить лекции и концерты, на которых будут исполнены композиции, близкие и созвучные творчеству Айвазовского.

Организаторы выставки работ Айвазовского надеются на такой же успех, который смогла достичь выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения художника Валентина Серова. Ожидается, что выставку Айвазовского посетят около 300 тысяч человек, в то время как выставку Серова посетили более 450 тысяч человек. Выставка работ Валентина Серова, проходившая с 7 октября 2015 года по 31 января 2016 года в стала одной из самых посещаемых в истории России и СССР: люди были вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы попасть на выставку, а однажды даже выломали дверь в музей, устав от ожидания. Возле галереи были установлены мобильные пункты обогрева, также работала полевая кухня. Кульминацией выставки стала «Ночь Серова», когда выставка работала до последнего посетителя.

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, организаторы выставки работ Айвазовского постараются устранить те недочеты, которые были допущены при проведении выставки Серова. Для этого будет введена предварительная онлайн-продажа билетов на отдельные сеансы с интервалом в полчаса — купленный билет нужно будет распечатать либо показать на экране смартфона. Кроме того, не будет ограничено время пребывания на выставке.