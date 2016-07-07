Нальчик, 7 июля, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В ходе спасательной операции в Кабардино-Балкарии удалось спасти только одного туриста из Германии, оказавшегося под лавиной. Его обнаружили спасатели в горах на высоте более 3600 тысяч метров. Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе регионального управления МЧС, эвакуировать альпиниста пришлось вертолетом.

Scientif38 Лавина

Он получил множественные травмы и доставлен в больницу города Нальчика. Жизни туриста ничего не угрожает.

Однако под лавиной остался еще один немецкий турист. В его поисках участвовали 11 спасателей, но они так и не увенчались успехом. Предполагают, что турист упал в 60-метровую ледяную расщелину, и его завалило снежной массой. В спасательном ведомстве планируют продолжить поиски, как только растает снег.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с немецкими туристами в горах Кабардино-Балкарии произошло 5 июля. Два альпиниста попали под лавину на высоте 3665 метров на перевале Гармаш в ущелье Адыр-су. Свое восхождение пострадавшие выполняли, не оформив, как положено, регистрации как организованная группа туристов.